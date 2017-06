HKScanin Latvanen: Koko ruoka-ala vaikeuksissa

HKScanin hallitus käsitteli juhannusviikolla lihatalon uutta strategiaa. Muutoksia tarvitaan, sillä konserni tekee huonoa tulosta.

– Meistä tulee aktiivinen toimija. Puhumme paljon lihasta ja ruuasta. Näin siksi, että kuluttajilla on paljon väärinkäsityksiä lihasta, kertoo toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Kuluttaja on uuden strategian keskiössä, koska kuluttaja ratkaisee kaiken.

– Ruoka-ala on vaikeuksissa Suomessa. Kannattavuus pitää saada ylös tilatasolla, teollisuudessa ja kaupassa.

Miten se tehdään?

– Meidän on osattava kertoa kuluttajalle mikä on suomalaisen lihan puhtauden arvo ja miksi siitä on maksettava enemmän kuin vaikka romanialaisesta lihasta, Latvanen selittää.

Tätä viestiä HKScan tulee välittämään esimerkiksi kuluttajapakkauksissa, joissa myös tuottajat nostetaan esille.

HKScanin broileritehdas on valmistumassa Rauman Lakarissa.