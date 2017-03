Huhtikuussa katsotaan pintaa syvemmälle

KUVA: Esa Urhonen

Mereen ja merensuojeluun keskittyvä Meremme tähden -tapahtuma alkaa olla Raumalla jo tuttu kevään merkki.

Tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa, ja nyt ajankohdaksi on valikoitunut huhtikuun loppupuoli. Teemana on pinnanalainen luonto, ja kaikille avointa toimintaa on luvassa päätapahtuman lisäksi viikon ajalle.



Viikko käynnistyy maksuttomalla päätapahtumalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Samk) Merimäellä. Luvassa on monimuotoinen kokonaisuus, joka sisältää niin tietoa kuin tekemistäkin.

Tapahtuman vetovastuun on ottanut Samkin vetämä Central Baltic Waterchain -projekti.

– Toimintapisteissä kuunnellaan meren ääniä, jätetään terveiset Itämerelle, siivotaan Itämerta, käytetään mikroskooppia, tutkitaan Kalanmahaa, etsitään pyöriäisiä Itämereltä ja kurkistetaan vedenalaiseen luontoon, listaa Meremme tähden -järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Minna Keinänen-Toivola.

Sisällöllisesti tapahtuman kärkenä ovat valtakunnallisen, kymmenvuotisen Velmu-hankkeen (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tulokset ja niiden hyödyntäminen.

Luvassa on tietoa ja elämyksiä luonnosta vedenpinnan alla. Aiempaan tapaan mukana on myös merensuojelullinen viesti.

– Itämeren tilan parantaminen ei ole ”jonkun muun asia” vaan meidän jokaisen tulee miettiä mitä voimme tehdä meremme tähden, Keinänen-Toivola muistuttaa.

Päätapahtuman lisäksi viikon aikana järjestetään teemaan liittyvää toimintaa ja tutustumiskäyntejä. Kokonaisuuteen liittyy myös ennakkotapahtuma verkossa. Kyseessä on "Lupaukseni Itämerelle" -vloggauskilpailu. Lisäksi vesistöjen rantoja siivotaan Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvassa Let's Do It -kampanjassa.

Näistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä h-hetkeä.

Marva Media on mukana toteuttamassa tapahtumaa.

www.ymparistonyt.fi/meremmetahden