Huoli äidin terveydestä sai Sami Mäkisen lähtemään paperitehtaalta yrittäjäksi

Sami Mäkisen idea pehmeisiin käsipainoihin kumpusi halusta parantaa ihmisten lihaskestävyyttä ja sitä kautta arkea. Suurin asia hänelle oli ojentaa monen vuoden työn jälkeen ensimmäinen kappale omalle äidilleen. Kuva: Eetu Setänen

Sami Mäkinen asui nuoruutensa Säkylässä lähellä Huovinrinteen varuskunta-aluetta. Kun kodin läheltä löytyi jos jonkinnäköistä metsää, kenttää ja hallia, Mäkisen vapaa-aika kului usein urheilun parissa.

Vaan eipä osannut poika aavistaa, että jo tuolloin häneen kylvettiin yrittäjän siemen.

Parikymmentä vuotta myöhemmin 32-vuotias Sami Mäkinen pitää kädessään käsipainoa – tai aktivointipainoa, kuten hän itse tuotetta haluaa kutsua.

Mäkinen on painoja valmistavan Evo Activation Oy:n toimitusjohtaja.



Se, että Mäkinen nyt kertoo, miten painojen on tarkoitus levitä ensin Suomen markinnoille ja ensi vuonna esimerkiksi Hollantiin, on monen päätöksen ja sattuman summa. Ennen kaikkea se on tarina yhden yrittäjän unelmasta ja päättäväisyydestä.

Huoli äidistä antoi alkusysäyksen

Vuonna 2011 Mäkinen teki ison päätöksen ja irtisanoi itsensä Euran paperitehtaalta päällyskoneen apumiehen paikalta. Hän halusi kuunnella oman sydämensä ääntä.

Hyvinvointi ja terveys, varsinkin lähimmäisten, oli aina kiinnostanut nuorta miestä.

– Kyllähän kaverit silloin ihmettelivät, miksi jättää hyväpalkkainen homma. Tunsin kuitenkin olevani jumissa. Kun päätös kumpusi halusta auttaa ja toteuttaa itseään, ei rahalla ollut niin suurta vaikutusta, Mäkinen muistelee.

Syksyllä 2012 Mäkinen alkoi opiskella urheiluhierojaksi Tampereella ja hankki myöhemmin myös personal trainerin koulutuksen. Seuraavana vuonna idea omasta yrityksestä alkoi hahmottua.

– Olin opettamassa äidilleni jumppaliikkeitä ja etsimme hänen kotoaan käsipainoja. Lopulta jostain komerosta löytyi jotkut todella rumat vanhat painot. Silloin lupasin, että teen hänelle niin hienot painot, ettei niitä tarvitse piilottaa komeroon tai autotalliin, Mäkinen kertoo.

Sami Mäkinen hankki tuolloin tienestejä hieromalla ja vetämällä ryhmäliikuntoja euralaisella kuntosalilla. Kun eräänä päivänä hän näki vanhuksen pudottavan painon lattialle, tuleva tuote sai muotonsa.

Se tulisi olemaan niin pehmeä, ettei aiheuttaisi vaaraa pudotessaan.

– Silloin kerroin äidilleni, että olen keksinyt tuotteen sinulle. Siltä seisomalta aloimme ommella vanhempieni keittiössä hiekkatäytteisiä protomalleja.

Ilme hahmottui, tekijä puuttui

Värikkäistä ja pitsireunaisista ”Jaskan voimapusseista” oli vielä pitkä matka nykyisiin, hillityn tyylikkääsiin mustiin aktivointipainoihin.

Yksi tärkeä sattuma osui taannoiseen vappuun, jota Mäkinen vietti kaverinsa Jani Rajalan ja tämän työkaverin Jani Rajamäen kanssa. Evo Activation perustajista Rajamäki opiskeli muotoilijaksi ja loi aktivointipainolle vihdoin tarkan ilmeen.

Ilme sai kuitenkin tyrmäyksen niin monelta alihankkijalta, että Mäkisen usko unelmaan alkoi olla koetuksella. Kuka painot tekisi?

Moni kehotti Mäkistä kääntämään katseensa Kiinaan. Halpojen tuotantokustannusten maassa arvellutti muun muassa mahdollisuus idean kopioimisesta.

– Alun buusti alkoi hiipua. Ihmettelin, eikö Suomessa tosiaan pystytä ompelemaan tällaisten painojen kangasosia, kun monimutkaisen elektroniikan valmistus kuitenkin onnistuu, Mäkinen huokaa.

Evo aktivointipaino on noin kilon painoinen, turvahiekalla täytetty pehmeä käsipaino. Se kestää hyvin muun muassa kosteutta. Kuva: Eetu Setänen

Seikkailu Egyptiin ratkaiseva nytkähdys

Murheita aiheutti myös talous. Asioiminen pankin ja rahoitusyhtiö Finnveran kanssa kyllä sujui mallikkaasti, mutta samaa Mäkinen ei voi sanoa ely-keskuksesta.

Mäkinen allekirjoittaa, ettei nuoren yrittäjän alkua ja arkea ainakaan hänen tapauksessaan tehty kovin helpoksi. Sitä hän ei ymmärrä, varsinkin kun taustalla oli hyvä ajatus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

– Mitään avustusta emme ole tuotetta varten saaneet, vaan kaikki on revitty omasta pussista. Ely-keskuksessa avustuksen saamiseen vaikuttaa mielestäni se, että siitä päättävän yhden ihmisen näkökulma voi olla erilainen kuin laajempi näkökulma, Mäkinen toteaa.

Elämisensä ja unelmansa rahoittaakseen Mäkinen päätyi nykyiseen työpaikkaansa HK:lle. Se oli myös yksi onnekas sattuma, sillä siellä hän törmäsi euralaistuneeseen egyptiläiseen Kamal Khaliliin.

Evo Activationin neljännen perustajan suhteet kotimaahansa olivat lopulta ratkaiseva nytkähdys eteenpäin.

Luotettavan valmistajan löytymiseksi vaadittiin tosin muutamakin seikkailu Egyptiin, törmäys paikalliseen byrokratiaan ja kankaiden katoaminen Kairon lentokentällä. Viimeksi mainittu oli lopulta onni, sillä paikallinen logistiikkapäällikkö loi ratkaisevan kontaktin kairolaiseen tax free -tehtaaseen.

Evo Activation perustettiin syksyllä 2016. Äitienpäivänä 14.5.2017 koitti tunteikas heti, kun Mäkinen sai vihdoin ojentaa kehittelemänsä painon Katri-äidilleen. Se oli ensimmäinen tuotannosta tullut kappale.

Yksi unelma toteutui, mutta matka on vasta alussa. Mäkisen yritys työllistää tällä hetkellä täysipäiväisesti vain myyntipäällikkö Jarmo Männistön.

Ensi vuoden aikana myös toimitusjohtaja toivoo pystyvänsä keskittymään vain omaan yritykseensä.

Sami Mäkinen maalailee tulevaisuutta ripaus virnettä, mutta myös hänen tarinastaan tuttua päättäväisyyttä kasvoillaan.

– Ihan täksi jouluksi en voi luvata, että jokaisen suomalaisen lahjapaketissa on meidän aktivointipainomme, mutta vaikka talo kerrallaan saamme vielä ihmiset liikkumaan.



Sami Mäkinen