”Hyvä metsästäjä harjoittelee tarpeeksi ja tuntee taitonsa”

Kouluttaja Kai Hämäläinen opastaa Markus Pruukkia oikeaoppisessa aseen käsittelyssä.

Kuljun ampumaradalla Lapissa pidettiin 27.5. haulikkokoulutuspäivä, jonka opetuksessa korostuivat ampumisen fysiologia ja eettisyys. Kouluttaja Kai Hämäläisen mielestä olisi suositeltavaa laittaa ampumistekniikka kuntoon heti alkuun, kun metsästysharrastukseen ryhdytään.

– Suomessa usein ohitetaan ampumisen perustekniikan opettelu ja lähdetään vain ampumaan. Ei suomalainen metsästäjä hae apua vaikeuksissa, Hämäläinen sanoo.

Suunta on kuitenkin Hämäläisen mukaan muuttumassa, sillä ohjauksen saaminen harrastukseen koulutuksen kautta on alkanut kiinnostaa metsästäjiä enemmän. Erityisesti asennemuutos on näkynyt naispuolisissa harrastajissa.

– Naiset osaavat hakea apua, eivätkä jää hakkaamaan päätä seinään hankalassa tilanteessa. Naisten edistyminen koulutuspäivien aikana on monesti miehiä tehokkaampaa, vaikka jotkut saattavat olla alussa epävarmoja. Miehiä taas joutuu välillä jarruttelemaan ja hillitsemään alussa.