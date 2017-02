IL: U:gin Siwa on 51 suljettavan kaupan joukossa

Kesko kertoi keskiviikkona, että Siwoja ja Valintataloja koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Lopputulos on, että Kesko on päättänyt lopettaa kauppatoiminnan yhteensä 51 Siwassa ja Valintatalossa.

Iltalehden julkaiseman listan mukaan Rauman lähialueelta suljetaan Uudenkaupungin Siwa. Tämä oli odotettavissa.

– Valtaosa tämän listan myymälöistä on noin sadan neliön kauppoja, joiden myynti jää alle miljoonan euron. On vaikea nähdä, että maitoa, piimää ja makkaraa alettaisiin ostaa niistä merkittävästi nykyistä enemmän, sanoi Keskon aluejohtaja Olli Setänen Länsi-Suomelle tammikuussa.

Tästä näet listan kaupoista.

Työsuhteita päättyy 206. Irtisanotuille pyritään tarjoamaan työtehtäviä muista Keskon kaupoista.