Influenssaan sairastavien määrä nousussa Varsinais-Suomessa

Influenssaan sairastuneiden potilaiden määrä Varsinais-Suomessa on alkanut kasvaa.



Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) alustavan arvion mukaan liikkeellä on virustyyppi, joka on edustettuna kauden influenssarokotteessa.



Tautia vastaan ehtii hyvin suojautumaan ottamalla influenssarokote ajoissa.

Kauden ensimmäinen laboratoriovarmistettu A-influenssatapaus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella todettiin 10. lokakuuta otetusta näytteestä, ja koko lokakuun aikana todettiin yhteensä kolme tapausta.



Marraskuun toisella viikolla sairastuneiden määrä alkoi kasvaa. Sen jälkeen influenssa on todettu 17 henkilöllä.

-Influenssakauden voidaan katsoa olevan käsillä, mutta varsinainen epidemia ei ole vielä alkanut, tartuntatautien torjunnasta vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi kolmea varmistettua A-influenssapotilasta aikuisten vuodeosastoilla.

-Aivan alustavat tiedot viittaavat siihen, että tänä kautena H3N2-tyypin A-influenssaviruksesta saattaa muodostua vallitseva virustyyppi. Tämä virustyyppi on edustettuna kauden influenssarokotteessa, jolloin rokote auttaa torjumaan tautia.

Alkavaan influenssakauteen varautuu Rintalan mukaan parhaiten ottamalla rokotus koko perheelle. Maksuttomaan rokotteeseen ovat oikeutettuja alle 3-vuotiaat, yli 65-vuotiaat sekä pitkäaikaista tautia sairastavat sekä heidän lähipiirinsä.

Jos rokotusta ei ole tarjolla maksutta, sen voi ostaa itse apteekista lääkärin reseptillä tai käydä rokotuksessa yksityisellä lääkäriasemalla. Rokote on hyvä ottaa nyt, sillä sen suoja kehittyy kahdessa viikossa.

-Rokotteen suoja säilyy puoli vuotta, joten se suojaa varmasti yli influenssakauden, jos sen ottaa nyt. Rokotteen antama suoja influenssaa vastaan vaihtelee 70:stä 90 prosenttiin, jos rokotevirukset ovat samaa tyyppiä kuin väestöön leviävät influenssavirukset. Iän myötä rokotteen teho heikkenee.