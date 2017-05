Vaikka mummot, mummit ja mammat ovat tänä päivänä kovin erilaisia kuin aikaisemmin. He ovat trendikkäitä, matkustavat ahkerasti ja ovat ottaneet haltuunsa tietotekniikan. Isoäidin rooli perhekuviossa on kuitenkin säilynyt samana, sanoo Isoäitikirjan kirjoittaja Vappu Taipale.

Suomalaisperheissä mummoilla on vankka asema ja he nauttivat arvostusta. He eivät Taipaleen mukaan kuitenkaan ole matriarkkoja ja pomottaja.

– Isoäiti on ydinperheen taustatuki, ei määräilijä.