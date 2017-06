Itämeri yhdistää – Lounais-Suomen LUMA-keskus laajentaa Raumalle

Turussa toimiva Lounais-Suomen LUMA-keskus on laajentamassa toimintaansa Raumalle.

LUMA-keskukset edistävät luonnontieteellisten aineiden ja matematiikan opetusta ja tutkimusta. Ne toimivat yliopistojen yhteydessä, ja niitä on tällä hetkellä Suomessa 13.

Raumalla toiminta linkittynee vahvasti opettajankoulutuslaitokseen, koska se on Turun yliopiston yksikkö. Myös Rauman Lyseon lukio on yhteistyössä mukana. Satakunnan ammattikorkeakoulun osalta kuvio on vielä avoinna.



Raumalla ja muutenkin länsirannikolla luontainen kantava teema on Itämeri.

– Ajatus voisi olla, että meri yhdistää eri aloja. Ei mentäisi oppiainekohtaisesti, valaisee Lounais-Suomen LUMA-keskuksen aluekoordinaattori Jaani Tuura.



Turun yliopiston OKL:ssä Raumalla yliopistonlehtorina työskentelevä Sari Yrjänäinen toivoo, että LUMA-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö kehittää nimenomaan koulutuksen laatua.

– Koulutusosaamista täytyy viedä myös sellaisille ryhmille, jotka eivät vielä ole LUMAssa mukana kovin vahvasti, esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja erityislasten opetukseen, Yrjänäinen sanoo.