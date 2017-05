Purkutyöt ovat käynnissä vanhassa kenkätehtaassa. Loppuvuodesta näissä tiloissa toiminee hotelli. Kuva: Jere Grönberg

Rauman keskustaan tulee uusi itsepalveluhotelli. Remonttia tehdään jo Myllymäenkadulla vanhassa kenkätehtaan talossa, joka muistetaan muun muassa Onnelana. Viimeksi tehdaskiinteistössä toimivat kirpputori ja kuntosali.

– Nimet on vuokrapaperissa. Siihen tulee itsepalveluhotelli, jossa on 25 huonetta, vahvistaa yrittäjä Jan-Henrik Holmlund.

Pieni yllätys on, ettei Raumalla avatakaan Omenaa.

– Hotellin nimi on Place To Sleep Rauma. Kyse on uudesta hotellikonseptista, joka tarjoaa vähän enemmän palveluita kuin esimerkiksi Omena, kertoo Holmlund.