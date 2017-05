Jäitä hattuun hallituksen työttömien aktivointimallin kanssa

Hallitus lähetti perjantaina lausuntokierrokselle esityksen, jonka mukaan työttömän työnhakijan pitäisi lähettää kolmen kuukauden aikana 12 työhakemusta.

Jos työtön ei velvoitettaan täyttäisi, häneltä otettaisiin työttömyystuki pois 60 päiväksi.

Lisäksi suunnitellaan, että työttömän pitää ilmoittaa verkossa viikoittain omasta aktiivisuudestaan. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vuoden 2019 alusta.

– Tämä on hallitukselta vasta keskustelun avaus aktivointimallista, jonka käytännön toimivuuteen en oikein näillä tiedoin pysty uskomaan, sanoo Satakunnan te-toimiston johtaja Juhani Sundell.



Ensimmäinen kysymys te-toimistonkin suunnalta on, kuinka työhakemuksien täyttö- ja lähetysmääriä sekä viikkoilmoituksia pystyttäisiin seuraamaan.



– Tästä on jo noussut poliittinen mylläkkä ja ammattijärjestötkin ovat ottaneet kantaa, joten esitykseen on odotettavissa muutoksia ja tarkennuksia.



Vuoden alusta te-toimistoissa on pyritty haastattelemaan jokainen työtön työnhakija kolmen kuukauden välein. Käytännön sujumisesta Satakunnassa voit lukea lisää lauantain Länsi-Suomesta.