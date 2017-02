JHL:llä on Satakunnassa 71 ehdokasta - 7 valitaan

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt.

Ehdokkaita tulevissa vaaleissa on 1 174. 120-jäseninen edustajisto valitaan viideksi vuodeksi suoralla jäsenvaalilla 13.- 29.3.

Satakuntassa vaaliliittoja on kaksi ja ehdokkaita yhteensä 71.

JHL demarit ja sitoutumattomat -vaaliliitolla on 44 ehdokasta, joista naisia 29 ja alle 35-vuotiaita neljä. JHL vasemmisto ja sitoutumattomat -vaaliliitolla on 27 ehdokasta, joista naisia on 16 sekä alle 35-vuotiaita yksi ehdokas.

Viime vaaleissa vuonna 2012 oli Satakunnassa ehdokkaita yhteensä 76.

Satakunnasta valitaan seitsemän edustajaa entisen kuuden sijaan.

Parhaillaan JHL:llä on Satakunnassakin menossa kuntakiertue.