Johtasopimus Eurajoella hyväksyttiin ilman soraääniä

Eurajoen uutena kunnanjohtajana helmikuun alussa aloittavan Vesa Lakaniemen ja kunnan välinen johtajasopimus hyväksyttiin valtuustossa ilman ainuttakaan puheenvuoroa.

Uuden Eurajoen ensimmäinen kunnanvaltuusto sujui täysin ennakkokaavailujen mukaisesti. Valtuusto valitsi jäljellä olevaksi viiden kuukauden toimikaudeksi jäsenet lukuisiin toimielimiin.

Valtuustoa johtaa Ilona Sjöman (sd.). Varapuheenjohtajina toimivat Rauno Valovirta (kok.), Seppo Lempainen (kesk.) ja Erkki Päivömaa (kesk.).

Puheenjohtajisto on pääosin tuttu jo yhteisvaltuustosta. Ainoa poikkeus on kokoomuksen Jarmo Sallila, joka vaihtaa jäseneksi kunnanhallitukseen. Kokoomus vaihtoi kummankin kunnanhallituksen jäsenen. Yhdistymishallituksessa ollut Maria Pätsi siirtyi nyt Sallilan varajäseneksi ja Emilia Syväsalmi nousi Kirsti Karisjoen tilalle. Varajäsenenä on Kimmo Aho.

Kunnanhallitus jatkaa Vesa Jalosen (kesk.) johtamana. Varapuheenjohtajana toimii Esa Talasma (sd.).

Jäseninä ovat edellisten lisäksi Minna From (sd.), Mika Nurmi (sd.), Marja Vaitomaa (kesk.), Marja-Leena Siiri (kesk.) ja Tomi Salonen (ps.).

Kunnanhallituksen henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Tuomo Aro-Heinilä (kesk.) Tuula-Marja Sainio (sd.), Teemu Valtonen (sd.) Hannu Liimola (sd.) Ritva Hannukainen (kesk.) Jemina Jasu-Näyrä (kesk.) Maria Pätsi (kok.) Kimmo Aho (kok.) ja Harry Nordsröm (ps.)



Suhteellisten vaalien lautakunnan puheenjohtajana toimii Tomi Salonen (ps.).Varapuheenjohtajana on Rauno Valovirta (kok.) ja jäsenenä Tuula-Marja Sainio (sd.)

Tarkastuslautakuntaa vetää Eeva Nuurma (kesk.) ja varapuheenjohtajana toimii Markku Palonen (sd.) Jäsenet ovat Markku Lehtisalo (kok.), Harri Peltola (ps.) Jukka Kujala (kesk.), Tuulikki Pajunen (sd.) ja Riika-Liisa Uusi-Marttila (vas.).

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Osmo Haavisto (vas.). Keskusvaalilautakunnan varajäsenten valinta synnytti minuutin tuumaustauon, kun perussuomalaisten eivät esittäneet jäsenelleen lainkaan varajäsentä. Hetken mietinnän jälkeen ehdotus tuli kokoomuksesta ja viidenneksi varajäseneksi nousi Risna Aho. Lautakunnan varapuheenjohtajana toimii Päivikki Lehtihalme (kok.) ja jäseninä Pirjo Kalli-Nurmi (sd.), Aila Sookari (kesk.) ja Anssi Kourujärvi (ps.).



Perusturvalautakuntaa johtaa Martti Lempinen (sd.) ja varapuheenjohtajana on Maija-Liisa Lievonen (kesk.). Lautakunnan jäseninä ovat Outi Veijonaho (sd.), Pirjo Kalli-Nurmi (sd.), Petri Korkeakoski (kesk.), Harri Männistö (kesk.), Hannu Heino (kok.) Kristiina Isokorpi (kok.) ja Taru Aarnio (ps.).

Sivistyslautakuntaa Ilkka Varajärvi (kesk.).ja varapuheenjohtajana toimii Pirjo Rantanen (ps.) Jäsenet ovat Sanna Ojala (sd.), Marko Veijonaho (sd), Tarja Helminen (kesk.), Jemina Jasu-Näyrä (kesk.), Toni Tunturivuori (kesk.), Hannu Heino (kok.) ja Maria Hollmen (kok.).

Vapaa-aikalautakunta toimii Tuula-Marja Sainion (sd.) vetämänä. Varapuheenjohtajana on Raija Korpela (kesk.) Jäsenet ovat Teemu Valtonen (sd.), Elina Nurmoranta (kesk.) Timo Santapere (kesk.) Aki Parviainen (kesk.), Katri Jalonen (kok.), Ari Suonpää (kok.) ja Riikka Lampinen (ps.)

Tekninen lautakunta on Matti Rantasen (kok.) johdossa. Varapuheenjohtajana toimii Soili Veijonaho (sd.). Jäseninä ovat Hannu Liimola (sd.), Olavi Nummi (sd.), Pauliina Kallio (kesk.), Merja Santapere (kesk.), Kirsti Karisjoki (kok.), Jarkko Kivisalo (ps.) ja Tuomo Aro-Heinilä (kesk.).

Ritva Hannukainen (kek.) toimii ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja Ireene Häyry (kok.) varapuheenjohtajana. Jäsenet ovat Janne Lampolahti (sd.), Anita Rintamaa (sd), Kosti Heinilä (kesk.), Teppo Uusi-Uola (kesk.), Leena Wartiainen (kesk.), Juuso Luodesmeri (kok.) ja Elina Mustonen (ps.).



Eurajoen kunnan kunnalliset ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. Ilmoituslehtinään kunta käyttää sekä sanomalehti Länsi-Suomea, kaupunkilehti Raumalaista että Satakunnan kansaa.

Toimielinten jäsenten ja varajäsenten nimilistat löytyvät netistä LS24.fi