Juha Mieto: 40 mämmituokkosesta uupuu enää 2,5

Juha Mieto kävi juontotehtävissä Laitilan Energiapäivä -messuilla. Kuva: Juha Sinisalo

Juha Mieto kertoo perinteisen 40 mämmituokkosen tai -ropehellisen syöntitavoitteensa olevan melkein täynnä tältä vuodelta.

– Vauhti on hieman hiipunut loppua kohden, mutta enää on jäljellä 2,5 ropehellista, Mieto sanoo.

Miedon mukaan mämmin kanssa ei sovi kerma tai vaniljakastike, koska ne peittävät sen maun.

– Mämmin kanssa kuuluu juoda sinistä maitoa, se on paras makupari. Paras merkki on Kymppi-mämmi, se on mukavan neutraalin makuinen.

Jotta mämmiä saisi syötyä mahdollisimman paljon, kannattaa muiden ruokalajien nauttimista vähentää. Vähentämisessä ei kuitenkaan sovi liioitella.

– Vaikka puuron ja ruisleivän voi jättää hyvin pois. Kolmea tai useampaa ruoka-ainetta ei kuitenkaan kannata jättää pois, ettei ruokavalio käy liian yksipuoliseksi.