Jumissa ollut koira pelastettiin kivikkoisella saarella Luvialla

Pelastuslaitos sai pelastettua Luvian edustan saaressa perjantaina kivikkoon jumiin jääneen terrierin.

Kuulohavainto koirasta Sunaskerin saaressa saatiin nopeasti, mutta kivikkoalue on laaja, mikä vaikeutti ja hidasti etsintää. Nyt koira on saatu pelastettua, ja se on kunnossa.

Pelastuslaitos joutui käyttämään hydraulista leikkuria, jotta eläin saatiin pois kivien välistä noin puolen metrin syvyydestä kolosta.

Eläimen pelastustehtävä kirjattiin jo kello 17.26, mutta pelastuslaitos pääsi perille vasta seitsemän tienoilla.

Koira oli muutaman tunnin kateissa ennen kuin omistaja soitti hätäkeskukseen.