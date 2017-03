JVP:n kuormitus on laskenut parissa vuodessa alle puoleen

Numeroiden perusteella JVP-Eura on päässyt pitkälle muutamassa vuodessa.

Puhdistamolla on takanaan parhaat 12 kuukautta sitten vuonna 2012 paljastuneen jätevesiskandaalin.

Kuormitus Eurajokeen on vähentynyt vuosi vuodelta, ja ero vielä parinkin vuoden takaisiin lukuihin on huima.

Rajuin muutos on tapahtunut typenpoistossa. Kun vielä vuonna 2014 Eurajokeen pääsi puhdistamolta yli 90 000 kiloa typpeä, oli luku viime vuonna alle 20 000 kiloa. Pudotusta on lähes 80 prosenttia.

Fosforikuormitus on samassa ajassa vähentynyt alle puoleen, eli 2 200 kilosta reiluun tuhanteen kiloon.

Yhtä isoja ovat muutokset jokeen päätyneen kiintoaineen ja happea kuluttavan kuormituksen määrässä.

Puhdistamon uusi ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi tammikuussa. Näyttää siltä, että puhdistamolla ei olisi ollut viime vuonnakaan vaikeuksia täyttää monia uuden luvan puhdistustehoa koskevia vaatimuksia.

Selvästi täyttyvistä tehovaatimuksista huolimatta puhdistamolla on erityisiä vaikeuksia täyttää purkuveden ainespitoisuuksille asetettuja rajoja. Syynä saattaa olla esimerkiksi puhdistamolle tuleva, liian väkevä tai kiintoainepitoinen vesi.