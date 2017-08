Kaksi raumalaista nuorta naista menehtyi auto-onnettomuudessa Virossa

Lounais-Virossa sattui torstai-iltana tasoristeysonnettomuus, jossa kuoli kaksi suomalaista naista. Onnettomuus sattui, kun Tallinnasta Pärnuun matkalla ollut juna törmäsi naisten autoon. Naiset olivat iältään 23 ja 26 vuotta. He asuivat Raumalla.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä virolainen Postimees-lehti. Viron poliisi vahvisti perjantaina Ilta-Sanomille, että kuolonuhrit ovat suomalaisia.

Lehden mukaan naisista nuorempi ajoi autoa. Onnettomuus sattui valvomattomassa ja puomittomassa tasoristeyksessä Suigun kylässä, joka sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Pärnusta.

Postmees-lehden mukaan junan kuljettaja ehti huomata, että auto lähestyi risteystä. Hän yritti varoittaa autoa soittamalla junan torvea useaan kertaan. Kuljettaja yritti myös jarruttaa, mutta juna ei pysähtynyt riittävän nopeasti.

Aamulehti puolestaan kertoo, että veturinkuljettaja sai junan pysähtymään vasta noin sata metriä risteyksen jälkeen. Viron hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta kello 20.14.

Naiset olivat henkilöautossa kahden. Junassa oli onnettomuushetkellä 30 ihmistä, joista kukaan ei loukkaantunut.

Viron poliisin mukaan on liian aikaista arvioida onnettomuuteen johtaneita tekijöitä. Nnopeusrajoitus onnettomuuspaikalla on 70 kilometriä tunnissa. Poliisin mukaan alueella on hyvä näkyvyys, ja paikalla oli onnettomuushetkellä valoisaa.