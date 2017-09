Kanaliin tarjolla taas ravintolalaiva

Havainnekuva ravintolalautasta.

Hanke ravintolalaivan tuomiseksi Rauman Kanaliin on jälleen viriämässä muutaman vuoden tauon jälkeen. Kaupunginhallitus käsittelee ensi viikolla varaushakemusta, joka koskee ravintolalaivan sijoittamista Vähämaanpuiston sillan kupeeseen Parpansalin puoleiselle sivulle.



Nyt laivapaikkaa ja siihen liittyvää ravintolaterassialuetta on haettu varaukseen yhtiölle, joka on tarkoitus perustaa Jere Lehtisen ja Esa Narmalan nimiin.