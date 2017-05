Kansanedustaja vaihtoi päiväksi hoitajan työasun päälleen

Hoitajan työnkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin hoitamista ja hoivaamista. Siihen kuuluu muun muassa ruokahuollosta huolehtiminen. Kuva: Esa Urhonen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super haastoi viime vuoden lokakuussa kansanedustajat tekemään työvuoron vanhustenhoidossa, jotta he saisivat tietoa vanhustenhoidon arjesta päätöstensä tueksi. Haasteen otti vastaan myös raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.).

Salonen teki oman työvuoronsa hoitajana palvelukeskus Kotikaaressa, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asukaspaikkoja on 49, joista 12 on lyhytaikaishoidon paikkoja.

Asukkaat ovat huonokuntoisia ja vaativat paljon hoitajien auttamista arkisissakin asioissa.



Salonen myöntää, että päivän aikana hän kohtasi monia yllätyksiä. Päällimmäisenä mieleen jäivät kuitenkin lukuisat loistavat asiakaskohtaamiset.



Päivän aikana Salonen syötti, pesi ja hoivasi monenkuntoisia asiakkaita. Työ on fyysistä mutta myös paljon muuta.