Kappelinsalmeen kruunu

Finlandia 100 - kruunu Suomi-neidolle -suihkulähde paljastetaan virallisesti sunnuntaina 28. toukokuuta kello 14. Kappelinsalmessa.

Kappelinsalmi saa Finlandia 100 -kruunu Suomi-neidolle -nimisen suihkulähteen.



Kruununmallisen suihkulähteen taiteellisena suunnittelijana on taiteilija Lasse Kempas. Toteuttamispuolesta on vastannut Rauman kaupungin keskuskorjaamon henkilökunta.



-Sitä tehtiin noin reilun vuoden ajan aina muiden töiden ohella, kertoo korjaamon esimies Timo Leivo.



Neliskulmaisen ponttonin päällä lepäävä kruunu on tehty paikalliselta yritykseltä lahjoituksena saadusta metalliromusta. Kaupunki on maksanut muun muassa taideteoksen vaatimat sähkölaitteet ja pumput. Jotta vesi syöksyy noin viiteen metriin, ponttonissa on kiinni kaksi hiukan yli kolmen kilowatin pumppua.



Kappelinsalmessa on ollut aiemminkin suihkulähde.



-Teresia Lönnströmin hankkimana tuossa oli aikanaan sellainen kolmikulmainen suihkulähde. Kestävyydeltään se ei kuitenkaan ollut paras mahdollinen, sillä sen sijoituspaikassa oli matala vesi ja se tukkeutui usein, muistelee Kempas.



Uusi suihkulähde sijoitetaan syvempään veteen.



Suihkulähteessä on valot, jotka sytytetään syksyn tullessa.