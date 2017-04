Karekselle arvostettu BBC Music Magazine -palkinto - Tulossa ensi-ilta Covent Gardenissa

Mika Kares.

Eurajokelaislähtöinen Mika Kares vastaanotti yhdessä Don Giovannin työryhmän kanssa BBC Music Magazine Awardin vuoden parhaasta oopperalevytyksestä Lontoossa.

Palkinto tuli Sonylle levytetystä W.A. Mozartin Don Giovannista, jonka kapellimestarina toimi Teodor Currentzis ja orkesterina MusicAeterna. Kares esiintyy levyllä Komtuurin (il Commendatore) roolissa.



Kareksen menestys on ollut viime aikoina hurjaa. Hän on juuri debytoinut Salzburgin festivaalilla ja Milanon Teatro alla Scalassa. Lisäksi vuosi 2017 tuo hänelle debyytit niin Wienin valtionoopperassa, Lontoon Covent Gardenissa kuin Pariisin oopperassa.



BBC Music Magazine Award jaetaan vuosittain ja se on yksi musiikkialan arvostetuimmista palkinnoista. Palkinnot jaettiin nyt kahdettatoista kertaa.