Kasvisruokavalio on paljon muutakin kuin porkkanaa, tietävät raumalaiset Ellen ja Oona

Ellen Koivunen (vas.) ja Oona Vehmas eivät syö lihaa. Ellenille tosin maistuu kala. Kuva: Esa Urhonen

Uudet kouluruokailusuositukset tuovat entistä enemmän kasviksia, hedelmiä ja marjoja koululaisten lautasille.

Jo aikaisemmin on ollut suosituksena, että kouluissa olisi tarjolla vaihtoehtoisena lounaana kasvisruokaa, mutta nyt kasvisvaihtoehdon tarjoamista suositellaan entistä painokkaammin.

Raumanmeren peruskoulussa kasvisruokavaihtoehto on tarjolla. Kahdeksasluokkalaiset Oona Vehmas, 14, ja Ellen Koivunen, 14, hakevat lounaansa kasvispisteestä.

Oona on vegaani ja Ellen noudattaa pescovegetaarista ruokavaliota. Oonan ruokavalio on täysin kasvisperäinen. Ellen on jättänyt ruokavaliostaan pois punaisen lihan ja kanan.