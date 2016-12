Kauko-Silénin perhe on virittäytynyt joulutunnelmaan tehtävä kerrallaan

Ada Silénin ja Klaus Kaukon lapset Olga, Kosti (toinen oik.) ja Kaarlo ovat saaneet kurkata jo 23 tonttulakkiin. Joulukuun aikana on ehditty leipoa, siivota ja leikkiä kalenterin kehotuksesta. Jouluaattona on joulukalenterin viimeisen tehtäväluukun vuoro. Kuva: Juha Sinisalo

Joulukuun ensimmäinen päivä oli täynnä jännitystä raumalaisessa Kauko-Silénin perheessä.

Kuten monessa muussakin kodissa, myös Ada Silénin ja Klaus Kaukon lapset Kosti, pian 2 vuotta, Kaarlo, 4, ja Olga, 6, pääsivät silloin avaamaan ensimmäisen luukun joulukalenterista.

Tonttulakeista askarreltu kalenteri on koristanut jo useamman joulunalusajan lastenhuoneen ikkunaa. Joka päivälle on varattu oma joulunodotukseen liittyvä tehtävä.

– Yksi oli semmoinen, että uunista löytyi palapeli, Kaarlo selostaa.

– Jonain päivänä on leivottu pipareita, toisella kertaa on tehty joulusiivousta. Kerran vietettiin elokuvailta ja katsottiin porukalla Heinähattu ja vilttitossu -jouluelokuva, äiti jatkaa.

Sitä mukaa, kun joulukuu on edennyt ja kalenterin tehtävät ovat vähentyneet, aaton odotus on tiivistynyt. Jouluviikolla tunnelma on lähennellyt jo levotonta.