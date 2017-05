Kaukolämpöverkko laajenee U:gissa Pajalaan

VSV-Energia Oy laajentaa kaukolämpöverkkoaan Pajalan alueelle. Alkuvuotena on selvitetty Pajalan alueella kiinnostusta kaukolämpöön liittymiseksi. Kiinnostusta on ollut ja nyt VSV-Energia Oy onkin tehnyt investointipäätöksen uuden 1,2 kilometrin pituisen kaukolämpölinjan rakentamisesta. Verkoston laajennuksen kustannusarvio on lähes 500 000 euroa.

VSV-Energia Oy rakensi viime vuonna noin 2,8 kilometriä uutta kaukolämpölinjaa noin miljoonalla eurolla.

Uusia asiakkaita on saatu merkittävästi lisää, liittymisteho on noussut lähes 10 prosentilla.

VSV-Energia Oy:n käyttämistä lämmön ja polttoaineiden hankinnasta kotimaisen polttoaineen osuus on yli 97 prosenttia ja uusiutuvan energian osuus jopa yli 95 prosenttia.