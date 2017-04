Kauppakadulle rakennetaan sähköauton latauspiste

OP ja Fortum rakentavat yhdessä noin sata sähköautojen latauspistettä eri puolille maata. Latauspisteiden määrä Suomessa lisääntyy kolmanneksella.

Raumalla kaikkien käytössä oleva piste avataan Osuuspankin Kauppakadun konttorin yhteyteen. Porissa ladata voi tulevaisuudessa OP Länsi-Suomen BEPOPn konttorin yhteydessä. Latauspisteitä sijoitetaan kahdeksallekymmenelle eri paikkakunnalle.

- Sähköautoilun edistäminen latauspalveluita tarjoamalla on meille erinomainen tapa toteuttaa yhteisöllistä rooliamme paikallisella tasolla, Länsi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Matti Kiuru kertoo.

Latauspisteistä tulee osa Fortum Charge & Drive -verkostoa. Verkostossa on Pohjoismaissa jo yli 1 200 latauspistettä, joista 450 on pikalatauspisteitä. Suomessa Charge & Drive -latauspisteitä on runsaat 90, joista 35 on pikalatauspisteitä.

Fortum on sähköautojen latauspalvelujen tarjoajana markkinajohtaja Norjassa, joka on sähköautoilun edelläkävijä yli 130 000 rekisteröidyllä sähköautolla. Sähköautojen määrä suhteutettuna asukaslukuun on Norjassa maailman suurin.

Latauspisteiden rakentaminen käynnistyy toukokuun lopussa. Pisteiden on tarkoitus olla käytössä vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on jatkossa laajentaa latausverkostoa useammille paikkakunnille.