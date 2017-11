Kellariteatterissa flamencoa kotimaisin voimin

Décadas-flamencon voimaa -esitys yhdistää musiikin ja tanssin. Kuva: Risto Savolainen.

Suomalaisen flamencon pitkän linjan tekijät tuovat Raumalle lauantaina kiertue-esityksensä Décadas – flamencon voimaa.

Viisihenkisen ryhmän esitys koostuu tanssinumeroista, kitarasooloista ja lauluosuuksista. Esityksen punainen lanka on ryhmän tanssijan Tove Djupsjöbackan mukaan tanssin ja musiikin yhteys.

– Niillä on flamencossa on vahva kontakti, sanoo Djupsjöbacka, joka on perehtynyt flamencoon myös tutkijana.

Hän valmistuu tänä syksynä ensimmäisenä suomalaisena flamencologian maisteriksi etäopintoina Barcelonan musiikkikorkeakoulusta.

Ohjelmisto pohjautuu perinteiseen flamencoon omin persoonallisin maustein.

– Emme toista esityksissämme mitään valmiita kaavoja, ja kaikki koreografiat, joihin musiikki on sovitettu, ovat omanlaisiamme.

Flamencoon kuuluvat monenlaiset tunteet, ja niitä on tarjolla Raumallakin.

– Esitysten tunneskaala liikkuu aurinkoisesta traagiseen.

Décadas-esitys vierailee Kellariteatterissa 18.11. kello 19.