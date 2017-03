Kellariteatterissa katsellaan Samurai Rauni Reposaarelaista

Samurai Rauni Reposaarelaisesta on ensi viikolla kaksi näytöstä kellariteatterissa Raumalla. Mika Rätön (kuvassa) indie-elokuva sai ensi-iltansa viime vuonna.

Lasten kulttuuriviikoilla Raumalla on tänä vuonna aiempaa enemmän ohjelmaa yläkouluikäisille. Ensi viikon perjantaina katsellaan Mika Rätön ohjaamaa Samurai Rauni Reposaarelaista, josta on kellariteatterissa sekä päivä- että iltanäytös. Ohjaaja Rättö on paikalla esitysten jälkeen.

Elokuvan aamuesitys on osa Lasten kulttuuriviikkojen ohjelmaa, ja kello 18 alkava iltanäytös kaikille avoin.

Muita nuorille suunnattuja tapahtumia kulttuuriviikoilla ovat tänä vuonna Elävä kirjasto -kohtaamiset ja Porin ylioppilasteatterin improvisaatioryhmä Kosmisen karusellin vierailu.

Pienemmille kulttuurinkuluttajille 6.–19.3. järjestettävillä kulttuuriviikoilla on tarjolla muun muassa seikkailullisia museokierroksia, nukketeatteria, teatteriesityksiä, keppihevostapahtuma sekä useita konsertteja.

Edellisvuosien tapaan lasten kulttuuriviikkojen tapahtumat ovat täyteen varattuja ja paikkoja on enää tarjolla sunnuntain 19.3 Lastenmusiikkia 100 vuotta -konserttiin.