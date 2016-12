Kelluva luksusmökki lähti aatonaattona pitkälle matkalleen Rauman telakalta

Kelluvaa hotellia uitetaan Fjellin kyytiin.

Rauman telakalla paiskittiin hommia pitkää päivää joulun lähestyessä. Admaresin kelluva luksushuvila valmistui luovutuskuntoon ja perjantaina se uitettiin raskaiden kuljetusten erikoisalus Fjellin kyytiin.

Matka johonkin lämpimään maahan saattoi alkaa. Admaresin salaperäinen asiakas (LS 3.12.) on tiukasti kieltänyt kertomasta, minne hotellin kokoinen kelluva huvila on matkalla. Valistunut veikkaus kuuluu, että määränpää on Lähi-idän arabimaissa.

Fjell on niin sanottu semi-sub, jonka lastikansi saadaan laskettua veden pinnan alle, jolloin lasti voidaan uittaa paikoilleen. Kun paarlastitankit tyhjennetään, kansi nousee ylös ja alus on valmis matkaan rahtinsa kanssa.

Matkaan lähteneen "lauttahotellin" mittasuhteet tekevät vaikutuksen: 85 metriä pituutta, 28 metriä leveyttä, 6 000 neliötä lattiaa ja liki 2 400 tonnia painoa.

RMC aloitti terästyöt Raumalla toukokuussa. Rungon sisään on rakennettu neljään kerrokseen erilaisia tiloja ja asennettu monenlaista viimeisen huudon tekniikkaa.



– Kelluva huvila on maailman mitassa ainutlaatuinen, Admaresin toimitusjohtaja Mikael Hedberg kertoi Länsi-Suomelle, kun salassa edennyttä rakennusprojektia viimein esiteltiin joulukuun alussa.

Vuosi sitten Raumalta lähti tekosaari Burj Al Arab -hotelliin Dubaihin. Parhaillaan työn alla on seuraava Dubain tilaus.