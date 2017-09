Kerrostalon rappukäytävästä löytyi kuollut mies

Porissa Itsenäisyydenkadulla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävästä löytyi sunnuntaina kuuden aikaan aamulla kuollut mies. Mies oli kuollut väkivallan seurauksena. Poliisi tutkii tapahtunutta tappona.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että teko on tapahtunut kyseisessä kerrostalossa sijainneessa asunnossa. Poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä rikoksesta epäiltyinä tappoon.

Uhri on 31-vuotias huittislainen mies. Rikoksesta epäillyt ovat porilaisia, toinen on 33-vuotias mies ja toinen 21-vuotias nainen.

Poliisi jatkaa esitutkintaa ja tiedottaa, kun uutta tietoa on kerrottavissa.