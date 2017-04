Kesätyöntekijällä samat työehdot kuin muillakin

Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, tai kehitykselleen.

Parhaillaan on käsillä se aika vuodesta, jolloin kesäkauden työsopimuksia solmitaan. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä.

Ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan muun muassa palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka.

Alle 18-vuotiaalle työntekijälle on laissa mainittuja erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara.

Työsuojeluviranomaiset valvovat nuorten kesä- ja kausityöntekijöiden työoloja ja työsuhteen ehtoja. Valvonnan tavoitteena on tukea työurien pidentämistä varmistamalla myös kausityössä työskenteleville ja nuorille työntekijöille oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö.