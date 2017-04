Lili kannustaa osallistumaan keskiviikkona torijuhliiin

Sunna Jäntti (vas.) sekä sisarukset Lili (kesk.) ja Lumi Laakso viettivät Rauman syntymäpäivää löytöretkeilemällä ja ulkoiluttamalla Elvis-koiraa. Lili muistutti, että Rauman syntymäpäivän kunniaksi keskiviikkona järjestettäviin torijuhliin kannattaa osallistua hyvän ohjelman takia. Kuva: Pekka Lehmuskallio



Rauman kaupunki täyttää tänään 575 vuotta. Päätimme sen kunniaksi lähteä katsomaan, miten synttärit näkyivät kaupungilla lippujen liehuessa saloissa.



Kirkon pihan puista ja pensaista roikkuvat värikkäät pääsiäismunat heilahtelevat iloisesti tuulessa ja ovat kuin tehty juhlistamaan Rauman syntymäpäivää. Aurinkoinen, vaikkakin kolea kevätpäivä on houkutellut sisarukset Lumi ja Lili Laakson sekä heidän ystävänsä Sunna Jäntin ulkoilemaan.

– Lumi ja Sunna ovat löytöretkellä ja me tultiin Elviksen kanssa katselemaan palluroita, Sunnan koiraa ulkoiluttanut Lili kertoo.



Rauman syntymäpäivä tuli löytöretkeilijöille yllätyksenä.

– Onhan se aika iso juttu, että Raumalla on synttärit. Mä en kyllä ole tiennyt, että se on jo niin vanha, Sunna pohtii.



Lilille asia ei tullut uutisena, sillä hän on menossa keskiviikkona järjestettävään toritapahtumaan esiintymään.

– Olen musiikkiluokalla ja me aiomme esittää torilla lauluja. Kannattaa tulla katsomaan, sillä ne on aika hienoja biisejä, Lili kannustaa.