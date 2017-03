Keskustan puoluejohto ei puutu Pyhärannan vaaliasetteluun

Puoluesiheteri Jouni Ovaska (oik) vieraili Laitilassa.

Osa pyhärantalaisista keskustapuolueen jäsenistä on tulevissa kuntavaaleissa ehdokkaana kokoomuksen listoilla. Keskustan Varsinais-Suomen piirin kokouksessa Laitilassa lauantaina vieraillut puoluesihteeri Jouni Ovaska näkee tilanteen harmillisena, mutta jättää päätökset paikallisten ihmisten ratkaistaviksi.

– Ainut huono puoli asiassa on, että keskustan äänet menevät kokoomuksen laariin. Pyhärannan kokoisessa kunnassa äänimäärillä ei ole suurta vaikutusta koko maan tilannetta ajatellen, Ovaska sanoi.



Hänen mukaansa Pyhärannasta on tullut kiivaitakin puheluita, joissa on vaadittu kokoomuksen listoilla ehdokkaina olevien erottamista puolueesta. Virallisessa piirikokouksessa asia ei noussut esiin.

– Ei Pyhärannan tapaus kovinkaan poikkeuksellinen ole. Vastaavia tapauksia on ollut aikaisemmissakin vaaleissa. Onhan keskustan kunniapuheenjohtajakin ehdolla Helsingissä kristillisdemokraattien listalla tulevissa kuntavaaleissa.