Kinkkurasvasta tehdään taas uusiutuvaa polttoainetta - rasvakeräys laajenee koko Suomeen

"Tähän astiaan kinkkurasva tiiviissä maitotölkissä", kuuluu ohjeistus.

Suomalaiset syövät joka joulu noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä kotitalouksiin syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Putkiston tukkeutumisen välttämiseksi paistinrasvoja ei missään nimessä saa kaataa viemäriin.

Kinkkutemppu-kierrätyskampanja järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Silloin peräti 40 000 kotitaloutta kierrätti 12 000 litraa joulukinkkurasvaa 44 keräyspisteeseen.

Nyt Kinkkutemppu-keräys laajenee koko Suomeen. Tavoitteena on kerätä 100 000 kotitalouden kinkun paistinrasvat. Rasvasta jalostetaan uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % tavalliseen dieseliin verrattuna.

Keräyspaikkoja on noin 150 ympäri Suomea. Raumalla on kaksi keräyspistettä: K-Citymarket ja Neste Syvärauma. Keräysaika on 20.12.2017–4.1.2018.

- Viime vuoden Kinkkutemppu ylitti kaikki odotuksemme. Suosio osoitti, että helpoille kiertotalousratkaisuille on kysyntää. Kinkkutemppu osoittaa, että kiertotalous voi olla hauskaa, helppoa ja tehdä samalla hyvää, kertoo Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Mikäli sadantuhannen kierrättäjän tavoite täyttyy, vähävaraisia perheitä tukeva Hope ry saa 20 000 euron hyväntekeväisyyslahjoituksen.