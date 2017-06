Kirjasto tekee pienellä rahalla syrjäytymistyötä

Hyvä lukutaito on tutkitusti tehokas apu työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Lukutaidon tukemisesta saatavat säästöt ovat varovaistenkin arvioiden mukaan miljoonia euroja. Kuva: LS/arkisto

Tuore kirjastoalan selvitys kertoo, että kirjasto tekee pienellä rahalla paljon syrjäytymisen ehkäisemiseksi.



Raportista paljastuu, että lukutaidon tukemisesta saatavat säästöt ovat miljoonaluokkaa



Hyvä lukutaito on tutkitusti tehokas apu työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Lukutaidon tukemisesta saatavat säästöt ovat varovaistenkin arvioiden mukaan miljoonia euroja.



Kansainvälisten arvioiden mukaan yksi euro kirjastolle hyödyttää yhteiskuntaa kolmella – neljällä eurolla.



Kirjastot maksavat Suomelle 330 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa kuluista maksetaan kuntien budjetista. Kirjaston osuus kunnan menoista on 1,1 prosenttia.



Kirjasto tavoittaa 97 prosenttia 10-14-vuotiaista lapsista ja nuorista ja 66 prosenttia koko väestöstä. Kirjastosta lainataan vuodessa 68 miljoonaa kirjaa. Vastaavasti vuosittain myydään 19 miljoonaa kirjaa, eli kirjasto on keskeinen lukutaidon ylläpitäjä.

Selvityksen on teettänyt Suomen kirjastoseura.