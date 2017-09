Kirsi-Marja Siltavuori-Illmerille Osmansolmu -tunnustus

Kalevalaisten Naisten Liitto on myöntänyt raumalaiselle FM Kirsi-Marja Siltavuori-Illmerille Osmansolmu -tunnustuksen.

Siltavuori-Illmer on toiminut Rauman Kalevalaisten Naisten hallituksen puheenjohtajana ja rivijäsenenä useamman kuusivuotiskauden. Yhdistyksen tärkein hanke tällä hetkellä on Rauman naisen kansallispuvun suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Siltavuori-Illmer on toiminut kansallispukutoimikunnan puheenjohtaja. Hän on ollut mukana myös Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksessa sekä liiton hallituksen kulttuurijaostossa.

Liiton perusteluista käy ilmi, että Siltavuori-Illmerin paikallisen kulttuurin ja kalevalaisen kulttuurin tuntemus heijastuu erityisesti intona vaalia kansallista ja paikallista perinnettä ja kulttuuria.

Osmansolmu on ikiaikainen onnea tuottava merkki. Merkkejä on löydetty jo rautakautisista miekankahvoista ja koristelusikoiden varsista.