Marjukka Vähä-Ettala on pokannut lukuisia tunnustuksia kuvistaan. Hän luonnehtii jokaista voittoa onnenkantamoiseksi. ”Siinä on tähdet, kuu ja kaikki muukin kohdillaan, jos pärjää kilpailussa. Maailma on täynnä hienoja kuvia.” Kuva: Henriikka Korte