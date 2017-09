Koffin jouluoluessa maistuu satakuntalainen ohra

Koffin jouluoluen mallasohra tulee tänä vuonna Eurasta, Heikki ja Pauliina Puputin viljelyksiltä. Kuva: Pekka Lehmuskallio



Viime syksynä puidun, noin 200 000 kilon ohramäärän kuljettaminen mallastamoon Lahteen vaati viisi rekkakuormaa.



Heikki Puputti on luonnollisesti tyytyväinen ohransa kelpaamiseen.



-Yleensä jouluoluen ohrantuottajat ovat tulleet Päijät-Hämeestä. Me taidamme olla nyt ensimmäisiä Satakunnasta.



Mallastamo Viking Malt on jo kymmenen vuoden ajan valinnut ohran sopimusviljelijöistä yhden Koffin jouluolutta ajatellen.



Puputit saivat tammikuussa tietää viljansa kelpaavan tämän vuoden jouluoluen aihioksi.



Oman maansa pullotettua tuotosta Heikki Puputti ei kuitenkaan ole vielä saanut maistaa. Hän toivoo tilanteen muuttuvan tiistaina iltapäivällä, kun jouluolut esitellään oluttehtaalla Keravalla.