Kohta he tulevat - ulkomaalaiset kesäturistit Raumalle

Espanjalaiset ystävykset Itxaso Santana (vas.) ja Leire Rubiralta vierailivat päivän verran Raumalla. Suomi-kierrosta on tarkoitus jatkaa esimerkiksi Jyväskylään ja Tampereelle. Kuva: Juha Sinisalo



Ulkomaalaisten turistien kulta-aika Rauman kesäisessä kaupunkikuvassa on alkamaisillaan.



Rauman kaupunkikuvassa ei maanantaina kovinkaan montaa ulkomaalaista turistia näkynyt, mutta tahti kiihtyy viikko viikolta.



Stuttgartista, Etelä-Saksasta kotoisin oleva Andrea Seefeld on unelmoinut yli 40 vuotta Suomessa käymisestä.



Lapsuudessaan Seefeld kuunteli naapurirapun sedän kertomuksia maailman eri kolkista, joita hän kertoili postimerkkien kautta.



-Kertomuksista jäi mieleeni, että Suomessa on kaunista ja, että täällä asuu ystävällisiä ja keskieurooppalaisten mielestä outoja ihmisiä. Ja kyllä, outojahan te (suomalaiset) olettekin, Andrea Seefeld nauraa.



Espanjalaiset ystävykset Itxaso Santana ja Leire Rubiralta olivat hekin maanantaina vain päivämatkalla Raumalla.



Nuorten naisten vuokra-autolla tehtävän Suomi-kierroksen pääkohteita ovat suomalaiset kaupungit.



Bilbaosta kotoisin olevat Itxaso Santana ja Leire Rubiralta tutustuivat Raumalla Vanhaan Raumaan ja Pyhän Ristin kirkkoon.