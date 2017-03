Kohulaitoksista tulleesta pakastetusta siipikarjanlihasta otetaan näytteet

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran saamien selvitysten mukaan kolmesta brasilialaisesta vientikieltoon asetetusta laitoksesta tuotua naudanlihaa ei ole Suomessa markkinoilla.

Pakastettua siipikarjanlihaa on maahantuojien varastoissa pieniä määriä. Evira on pyytänyt kunnallisia valvontaviranomaisia ottamaan niistä näytteet elintarvikekelpoisuuden varmistamiseksi.

Markkinoilla voi olla elintarvikkeita, joihin on käytetty vientikieltoon asetetuista laitoksista tullutta lihaa. Evira ei aio pyytää viranomaisia määräämään tuotteita vedettäviksi markkinoilta.



Neljällä tutkinnan alla olevasta 21 brasilialaisesta laitoksesta on ollut lupa tuoda lihaa EU-alueelle. Euroopan komissio on poistanut ne hyväksyttyjen laitosten listalta, eikä niistä enää saa tuoda lihaa EU-alueelle.



Runsaan viikon aikana Evira on ollut yhteydessä noin 400:ään lihan ja lihatuotteiden maahantuontiyritykseen.



Maahantuojilta saatujen tietojen mukaan vientikieltoon asetetuista laitoksista on tuotu lihaa Suomeen noin 50 000 kiloa heinäkuun 2016 alusta helmikuun 2017 loppuun.

Yritysten omavalvonnassa tai viranomaisvalvonnassa ei ole havaittu eikä saatu asiakkailta tietoa näitä eriä koskevista laatu- tai muista ongelmista.



Brasiliasta tuodaan Suomeen pääasiassa tuoretta ja pakastettua naudanlihaa sekä pakastettua siipikarjanlihaa. Tuorelihaa toimitetaan pääasiassa ravintoloihin ja vähittäismyyntiin ja pakastettua lihaa teollisuuteen ja suurkeittiöihin.



Euroopan komissio on pyytänyt jäsenmaita lisäämään brasilialaisen lihan tarkastuksia ja näytteenottoa EU:n ulkorajoilla.