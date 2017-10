Keskustasta pitäisi saada kaupunkilaisten olohuone, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat, sanoo Rikumatti Levomäki. Hän toivoo asukkailta ideoita, villejäkin ehdotuksia, miten Rauman vetovoimaisuutta voidaan vahvistaa. Kuva: Esa Urhonen

Rikumatti Levomäki aloitti kesällä Rauman kaupunkikehitysjohtajana.

Miltä Rauma turkulaisen silmin näyttää?

– Kaupungin strategiatyössä käytetty mainosslogan ”Kokoaan suurempi Rauma” kuvaa hyvin kaupunkia. Minullekin Rauman elinkeinorakenteen monipuolisuus on ollut positiivinen yllätys.



Hän on työskennellyt Turku Science Parkin toimitusjohtajana, Salon kehitys- ja elinkeinojohtajana sekä Vakka-Suomen yrityspalveluiden vetäjänä. Lounais-Suomi on siis tullut tutuksi.



– Rauma näkyy liian vähän. Mielikuva kaupungista on vähän hajuton ja mauton. Suurteollisuus painottuu mielikuvassa, hän arvioi.

Mitä Raumasta sitten ihmisten tulisi tietää?



– Esimerkiksi erittäin pientä velkakantaa ja vahvaa taloutta Rauman pitäisi rummuttaa. Raumalla on varaa tehdä positiivisia juttuja.