Kolme Kunkkua ja Evoluutiopakkaus-patasarjat vedetty pois markkinoilta

Suomen Ilotulitus Oy on vetänyt pois markkinoilta Kolme Kunkkua sekä Evoluutio -nimiset patailotulitteet. Samalla yhtiö kehottaa kyseisiä tuotteita ostaneita kuluttajia palauttamaan tuotteet ostospaikkaan. Turvallisuussyistä tuotteita ei saa ampua.

Syynä poisvetoon markkinoilta on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemä päätös. Tukes testasi tuotteita Santahaminassa 27.12. ja havaitsi niissä turvallisuusvirheen. Patasarjoissa oli panoksia, jotka eivät räjähtäneet tai räjähtivät liian aikaisin.

– Tämä on todella harmillista ja pahoittelemme tapahtunutta. On hyvä, että koeammunnoissa havaittiin nämä puutteet, sillä turvallisuus on meille aivan keskeinen asia, sanoo toimitusjohtaja Kalervo Kaarre Suomen Ilotulitus Oy:stä.