Kotijärven maisema inspiroi tekstiilitaiteilija Maija Eskoa

Maija Esko on valokuvissaan kuvannut Lutanjärveä Eurajoella. Eskon valokuvia ja tekstiilitöitä on esillä Vuojoen kartanon Galleria Gylichissä.

Horisonttiraita muodostaa punaisen langan eurajokelaisen tekstiilitaiteilija Maija Eskon Rannalla-näyttelyssä. Horisontti toistuu sekä Eskon tekstiilitöissä että esillä olevissa maisemavalokuvissa, jotka on kuvattu taiteilijan kotijärven, Lutanjärven rannassa.

Näyttelyn maisemakuvat Esko on kuvannut muutaman viime vuoden aikana. Niissä kotijärvi näyttäytyy kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.



Kuvatessa on Eskon mukaan pitänyt olla hereillä, sillä oikea tunnelma on saattanut olla ohi jo minuutin kuluessa.

Puhelimella, tabletilla ja kameralla kuvatut valokuvat on tulostettu reunoistaan taipuvalle bambupaperille.

– Pidän siitä, mitä kaarelle painunut paperi tekee maisemalle. Kuvien rakeisuus muuttaa valokuvaa enemmän maalauksen suuntaan ja aina ei voi sanoa kummasta on kyse, Esko sanoo.

Maija Eskon Rannalla Vuojoen kartanon Galleria Gylichissä 22.12. saakka. Galleria on avoinna ti–to 11–15 ja su 12–15. Su 2.12. 10–16.