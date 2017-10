Koulujen sisäilmaan haetaan parannusta uusin keinoin

VTT koordinoi terveellisempään ja turvallisempaan ympäristöön ja sitä kautta parempaan elämänlaatuun tähtäävää eurooppalaista ESTABLISH-hanketta, jonka Suomen pilotti toteutetaan kouluympäristössä.

Projektissa luodaan uudenlaisia personoituja sovelluksia ja palveluja käyttäjille yhdistämällä henkilökohtaisia fysiologisia mittauksia ja antureilta saatavaa tietoa sisä- ja ulkoilman laadusta.



Pilotissa kerätään tietoa sisäilman laadusta erilaisilla antureilla, joita asennetaan luokkahuoneisiin.



Pilotin aikana opettajille annetaan käyttöön rannetietokoneet henkilön fysiologisen tiedon keräämiseksi. He voivat myös antaa mobiilisovelluksen avulla palautetta siitä, millaiseksi he itse kokevat sisäilman laadun ja oman hyvinvointinsa.



Kokeilun toisessa vaiheessa opettajille jaetaan mobiilisovelluksen avulla toimintaympäristöön ja omaan hyvinvointiin liittyvää tietoa.



Pilotti toteutetaan syksyllä 2018, ja se kestää noin neljä kuukautta.



Kaikkiaan Euroopan laajuisessa ESTABLISH -hankkeessa on mukana 20 yritystä 7 maasta.



Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa pilotin yhdessä suomalaisten yritysten, Inspector Sec Oy:n, Bigdatapump Oy:n ja UniqAir Oy:n, kanssa. Tavoitteena on saada tietoa sisäilman laadun vaikutuksista oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä sisäilman laadun mittaamisesta luotettavasti.