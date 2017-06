Kova tuuli saattoi purjelaiva Kathrinan kotisatamaansa Raumalle

Kathrinan kapteeni Markus Jämsen kertoi, että purjeilla Kathrina pärjää kovemmissakin tuulissa, mutta kovassa vastatuulessa koneella kulkiessa eteneminen on haastavaa. Kuva : Jussi Hietikko



Aikaisin tiistai-aamuna Poroholman venesatama täydentyi, kun kuunari M/Aux Kathrina saapui kotisatamaansa Poroholmaan.

Nyt ihasteltavana on kolme purjelaivaa. Kathrinan lisäksi Poroholmassa on Marita ja Gerda. Viimeksimainittu on raumalaisille tuorein tuttavuus.

Kathrinan kapteeni Markus Jämsen kertoo, että Poroholmaan saapuminen oli tällä kertaa astetta jännittävämpää kovenevan tuulen takia.

Oli vain muutamasta tunnista kiinni, että alus pääsi juhannukseksi kotisatamaansa.