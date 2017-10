Kriisikeskuksen puhelimet pirisevät ahkerasti

Rauman seudun mielenterveysseuran vapaaehtoiset Pirjo Rantanen, Merja Lehtonen ja Ritva Parkkila kertoivat tiistaina yhdistyksen toiminnasta Prisman aulassa. Kuva: Anu Elo

Maailman mielenterveyspäivää vietettiin tiistaina. Päivän kunniaksi Rauman seudun mielenterveysseuran vapaaehtoiset jalkautuivat kertomaan toiminnastaan kauppakeskus Prisman aulaan.

Tänä vuonna päivän teemana oli: "Toivoa, iloa ja voimaa".

– Meillä on kuutisenkymmentä vapaaehtoista mutta käytännössä aktiivisia on noin 30. Toiminta kaipaakin kovasti lisäväkeä, erityisesti miehistä on pula, Rauman seudun mielenterveysseuran tukihenkilötoimikunnan puheenjohtaja Ritva Parkkila sanoo.

Kriisikeskus Ankkurpaikk'assa kriisipuhelimet soivat ahkerasti. Mielenterveysseuran vapaaehtoiset vastaavat niihin vuoden aikana satoja kertoja. Puheluiden määrä lisääntyy koko ajan. Suurin syy luuriin tarttumisessa on edelleen yksinäisyys. Soittajien keski-ikä on kuitenkin vuosi vuodelta nuorentunut.

– Parisuhdekriisit ja arjessa selviytyminen ovat asioita, joiden tiimoilta ihmiset soittavat myös paljon. Vanhemmilla on murhetta lapsistaan, ja nuorilla on yleistä pahaa oloa, vapaaehtoisena jo lähes 20 vuotta toiminut Pirjo Rantanen pohtii.

Monelle kriisipuhelimeen soittavalle henkilölle puhelu voi olla päivän ainoa yhteydenotto kotoa ulkomaailmaan.

– Kun soittajan mieli kohenee, antaa se myös meille vastaajille hyvän olon.