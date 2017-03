Kuka tietää, mitä lääkkeitä käytät?

Jokainen voi huolehtia omasta lääkinnästään helposti, tekemällä lääkelistan käyttämistään lääkkeistä esimerkiksi ruutupaperille, tietokoneen avulla tai Lääkkeeni -mobiilisovelluksella. Kuva: Anu Elo

Lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan tullessaan potilas usein olettaa, että hänen lääkitystietonsa löytyvät sairaalan tietojärjestelmästä. Näin ei läheskään aina ole, sillä lääkärit eivät näe koneiltaan henkilön kokonaislääkitystä yhdellä silmäyksellä.

Itsehoitolääkkeiden käyttö, omatoimiset annosmuutokset, vanhat paperireseptit sekä katkokset sähköisessä reseptijärjestelmässä tuovat riskejä potilaan lääkitystiedon hallintaan. Potilaalla voi olla myös sähköisiä reseptejä lääkkeistä, joita hän ei todellisuudessa käytä.

– On erittäin tärkeää, että jokainen ihminen tietää itse oman lääkityksensä. Kukaan toinen ei voi sitä yhtä hyvin tietää, toteaa Rauman terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä.

Apteekista annettavalla lääkeneuvonnalla voidaan tukea potilaan onnistunutta lääkehoitoa parhaiten silloin, kun neuvonta perustuu ajan tasalla olevaan tietoon potilaan kokonaislääkityksestä.

E-reseptin käyttöönotto on luonut uusi ongelmia, vaikka se on toisaalta mahdollistanut kaikkien sähköistettyjen reseptien näkymisen yhdessä paikassa. Ylimääräiset, ”turhat reseptit” säilyvät reseptikeskuksessa ja sitä kautta omakanta-palvelussa jopa vuosia.



– Joillakin asiakkailla voi olla samasta lääkkeestä useampi voimassa oleva resepti. Ongelmia tulee erityisesti silloin, jos samasta lääkkeestä on lääkemääräys eri milligrammoina. Emme voi apteekissa silloin tietää, mikä voimassa olevista lääkkeistä on se, jota nyt pitäisi antaa, pohtii Rauman Keskus-Apteekin proviisori Maarit Tarvainen.

Valtakunnallisena Lääkehoidon päivänä 16. maaliskuuta Rauman apteekit ja terveyskeskus jakavat tietoa lääkityslistasta ja auttavat kaupunkilaisia niiden tekemisessä.

Terveyskeskuksen aulassa päivystää kello 9–15 kaksi sairaanhoitajaa sekä osastofarmaseutti. Apteekit auttavat lääkelistojen teossa ainakin kello 9–17.