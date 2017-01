Kuluttaja-asiamies määräsi Askon ja Sotkan jatkuvalle alemarkkinoinnille kiellon

Kuluttaja-asiamies on määrännyt kiellon Indoor Group Oy:lle Askon ja Sotkan jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista. Se on ollut lainvastaista, vaikka kuluttaja-asiamies on antanut yhtiölle useaan kertaan ohjeistusta asiasta.

Kiellon tehosteeksi on määrätty 100 000 euron uhkasakko. Yhtiön tulee muuttaa markkinointiaan kiellon vaatimalla tavalla 14.2.2017 mennessä.

Kuluttaja-asiamies linjaa, että alennusmyyntimarkkinoinnin pitkäkestoisuus ja tiheä toistuvuus johtaa kuluttajia harhaan. Se hämärtää käsitystä yrityksen normaalista hintatasosta.

Indoor Group Oy:hyn kuuluvien vähittäiskauppaketjujen Askon ja Sotkan alennusmyyntimarkkinointi kesti yli kolme kuukautta sekä vuonna 2014 että 2015. Lisäksi yhtiö on markkinoinut tuotteita alennushinnalla yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan.

Kuluttaja-asiamies kielsi Indoor Group Oy:tä myös vertaamasta markkinoinnissaan tuotteensa myyntihintaa ohjevähittäishintaan, jos kyseistä hintaa ei ole tosiasiassa kuluttajilta peritty.

Lisäksi kuluttaja-asiamies kielsi esittämästä markkinoinnissa perätöntä väitettä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan.

Vuonna 2016 markkinaoikeus tuomitsi huonekalualalla toimivan Maskun maksamaan 100 000 euron uhkasakon jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista.

Hintakysymyksiä käsitellään parhaillaan myös korkeimmassa oikeudessa, joka myönsi joulukuussa 2016 kuluttaja-asiamiehelle valitusluvan urheilukauppa XXL:ää koskevassa asiassa.