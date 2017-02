Kuntavaalien ehdokasasettelussa vielä loppukiri käynnissä

Kuntavaalien ehdokasasettelussa on meneillään loppusuora. Takaraja ehdokashakemuksien jättämiseen on tiistaina kello 16. Rauman kaupungintalolle on jo jätetty nippu ehdokashakemuksia.

Esimerkiksi kristillisdemokraatit ja SKP jättivät hakemuksensa keskusvaalilautakunnalle jo viime viikolla. Myös maanantaina kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanin ovi on käynyt. Puolueet voivat kuitenkin viimeiseen takarajaan saakka täydentää rivejään.

Eräs yllätysehdokas ilmoittautui erikseen sanomalehti Länsi-Suomelle maanantaina päivällä. Rauman kaupunginhallituksen entinen puheenjohtaja Rainer Lehti (sd.) asettuu sittenkin ehdolle huhtikuun kuntavaaleissa.

Länsi-Suomi julkaisee kuntavaalien ehdokaslistoja heti tiistain takarajan täytyttyä.