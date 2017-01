Kuntavaalien ehdokashakemukset jätettävä helmikuun lopussa

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2017 ensimmäistä kertaa huhtikuussa. Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Kuntavaaleissa voi asettua ehdokkaaksi kotikunnassaan. Edellytyksenä on myös, että ehdokkaaksi asettuvalla on äänioikeus kuntavaaleissa jossakin kunnassa. Kuntalaissa on säädetty tehtävistä, joiden haltijat eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon. Esimerkiksi kunnan johtavat viranhaltijat eivät voi asettua ehdolle kuntavaaleissa.

Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset. Kukin puolue asettaa ehdokkaansa sääntöjensä edellyttämällä tavalla. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan vähintään 10 samassa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Kaikkein pienimmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi perustaa 5 tai 3 henkilöä kunnan asukasluvusta riippuen.

Ehdokashakemus voidaan tehdä käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia ehdokasasettelulomakkeita.

Kuntavaalien ehdokashakemukset on jätettävä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28. helmikuuta ennen klo 16. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja. Myös näistä on annettava ilmoitus kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa.

Kunnat päättäneet valtuustopaikoista

Kunnat ovat tehneet päätöksensä siitä, kuinka monta valtuutettua kunnassa valitaan. Ennakkotietojen mukaan vajaa kolmannes kunnista pienentää valtuustonsa kokoa nykyisestä.

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan yhteensä noin 9 000 valtuutettua. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 valittiin noin 9 700 valtuutettua.

Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.