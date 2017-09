Kurkkumätä ja polio vaanivat vain rokotuksen päässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) osallistuu uusien, kansanterveydellisesti merkittävien rokotteiden kehittämiseen. Lisäksi THL tutkii jo käyttöön otettujen rokotteiden ja rokoteyhdistelmien ominaisuuksia sekä rokotteiden ja rokotusvaihtoehtojen vaikutuksia suomalaisessa väestössä ja tautiympäristössä. Kuva: Mauri Helenius.

Rokottamalla torjutaan infektiotauteja sekä suoraan yksilöä suojaamalla että epäsuorasti vähentämällä taudinaiheuttajien leviämistä väestössä.

Kun tautia ei esiinny ympäristössä ja taudille alttiita on vähän, pienenee myös taudinaiheuttajien mahdollisuus levitä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan rokottaminen on toiseksi tehokkain keino vähentää sairastavuutta ja kuolleisuutta infektiotauteihin. Ainoastaan puhdas vesi on rokotuksiakin tärkeämpi tartuntatautien ehkäisyssä.

Paras osoitus rokotusohjelman onnistumisesta on infektiotaudin täydellinen hävittäminen. Maailmanlaajuisesti se on onnistunut yhden taudin osalta.