Kyläilypäivän kylkeen kuuluu kahvittelu - oletko kokeillut tehdä lattea?

Nyt olisi erinomainen hetki kutsua ystävät kylään ja kahvittelemaan, muistuttaa Maito ja terveys ry. Kuva: Annariina Rannikko

Tänään on kansallinen kyläily- ja kahvittelupäivä. Maito ja terveys ry kehottaa kutsumaan ystävät kylään ja tarjoamaan heille kahvia runsaan maidon kanssa.

Kahvia on nykyään moneen makuun, kun löytyy eri paahtoasteita ja on kylmän, kuuman, vaahdotetun tai vaahdottamattoman maidon kera. On maustettuja ja maustamattomia kahveja.

Jos säiden lämpeäminen pitää paikkansa, kylmä jääkahvi maistuu maidon kera kesähelteellä.

Lorauta maitoa tavallisen kahvin sekaan tai nautiskele kotoista lattea, joka syntyy kuumentamalla 2 dl rasvatonta maitoa, vispamalla se vaahdoksi ja yhdistämällä yhteen desilitraan kuumaa, vahvaa kahvia.

Tai kokeile lattea mausteisena eli sekoita ripaukset jauhettua kardemummaa, kanelia ja/tai neilikkaa kahviin ennen lisäämistä maitoon.